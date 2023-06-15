新北市板橋區日前首先傳出幼兒園疑似有餵藥事件，今天新北市汐止區又爆出有學童驗出管制藥品「苯二氮平」，桃園市長張善政宣布，為了做最堅強的後盾，明天起將提供桃園市境內6歲以下幼童、以及設籍在桃園但在外縣市就讀或生活的幼童公費抽血檢驗，檢驗費用將全由市府吸收。

市府表示，疑似餵藥案事件發生後，教育局與衛生局隨即聯合查核該連鎖幼兒園用藥情形，初步並未發現不當餵藥情形，衛生局也針對市內醫療院所、藥局及動物診所內查核「苯巴比妥（Phenobarbital）」相關管制藥品，防止管制藥品遭非法使用。衛生局每年都有進行藥商及醫事機構的管制藥品實地稽核，這次稽查重點為醫師開立處方箋的合理性、民眾領藥頻次、藥局是否依處方調劑、藥品購入來源及流向等，截至目前已查核441家，未發現有流向不明或異常情形。

市府指出，雖然此次疑似不當餵藥事件事發地並非桃園，但張善政仍相當重視，除要求相關單位審慎以對，持續進行相關稽查以外，為了安定父母親不安的心情，以最快的速度跨局處研擬對策並盤點資源，並宣布從明天起啟動公費抽血檢驗，首波啟動公費抽血檢驗的醫院包括林口長庚紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處、聯新國際醫院、沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院、敏盛綜合醫院、臺北榮民總醫院桃園分院共7家。

市府也再次重申，為守護孩子的健康，未來若出現類似情事將採取2大措施，包括當事教師不得於桃園幼兒園任職及勒令該幼兒園停業，呼籲桃園各公私立幼兒園能藉此事件有所警惕，若經查獲務必嚴懲絕不寬貸。此外，市府也會儘速實施托嬰中心監視影像雲端儲存系統，讓家長能放心將孩子送托。

市議員梁為超認為，市府在最短時間內付諸行動守護桃園幼童的健康，未來也期盼市府能落實相關配套措施。市議員凌濤說，面對疑似餵藥案延燒，辦公室接獲許多家長來電，但家長最關心的都不是政治攻防，而是能否立即稽查，並讓有擔憂的家長能帶孩童去做檢驗，追蹤任何「藥物可能使用」的風險，市府針對全市孩子的公費抽血檢驗，絕對是保障孩子健康、減少家長焦慮最即時有效的舉措。

育有1名早產兒的市議員張碩芳提到，從家長的角度來看，事情雖然不是發生在桃園，也還沒有明確的調查結果，但蝴蝶效應已經產生，盼市府可以擬定長期的防護機制。市議員孫韻璇則表示，幼兒園疑似餵藥案仍在釐清階段，各縣市的做法普遍針對連鎖業者進行查緝，桃園實施公費檢驗付諸實際行動，給予肯定。