情侶日常生活相處時難免會有親密舉動。一位結婚3年的人妻表示，老公的生活只有工作、吃飯、睡覺、大便、家庭，只要老公在她身邊睡著，她就會覺得很安心，但也沒辦法好好睡覺，「因為會忍不住一直去抱他親他、摸摸他」，但老公還是睡得像豬一樣，沒想到貼文曝光後，許多人妻紛紛直呼自己也是類似狀況。

原PO在Dcard以「愛老公到沒辦法好好睡覺」為題發文表示，老公曾經歷一段婚姻、有了小孩，不過前妻劈腿搬到小王家，兩人拖了1年才正式簽字，不過老公仍癡等著前妻回頭，直到發現前妻離婚前和小王的沒穿衣服親密合照，等了3年的老公才終於放棄，之後和原PO相識相愛，如今也步入婚姻3年。

原PO說明，3年來她都是家庭主婦照顧老公的孩子，老公則是一肩扛下養家重任，生活中只有工作、家庭、吃飯、睡覺、大便，沒有朋友或是其他娛樂，讓原PO感到非常放心，不過她困擾的是晚上無法好好睡覺，「因為會忍不住一直去抱他親他、摸摸他」，老公對於這些騷擾卻完全無感、睡得像豬一樣，想要改變的原PO因此上網求助，「有女孩跟我一樣嗎？男友／老公在旁邊反倒沒辦法專心睡覺，躺一躺就要親一下、摸一下、抱一下、聞一下他的味道」。

對此，許多人紛紛回應，「可以懂這種感覺！一起睡，只要我還沒睡著就會忍不住一直摸他親他，而且他睡成像死豬一樣，潛意識都還能對我的行為有所反應」、「喜歡看他的睡臉、睡姿，很想去抱一下、蹭一下、聞一下，不過怕吵醒他都會忍住，感覺睡覺時他的味道特別好聞」、「有哦，這邊交往加結婚都同居15年了，睡都不好好睡，你儂我儂到天明，隔天掛熊貓眼的在這裡」。