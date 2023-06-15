國民黨台東縣黨部今天正式對外公布由黃建賓代表參選台東區域立委選舉，包括黨中央祕書長黃健庭、縣長饒慶鈴及國民黨台東縣黨部主委吳秀華及地方民代都出席高喊黃建賓加油，展現團結氣勢，誓言要將失去13年的立委席次拿回來。黃建賓首度公開發言，強調有信心贏得選戰。

記者會上包括吳秀華、饒慶鈴、黨籍鄉鎮市長、縣議員、地方代表、黃國東黨部都到場，不僅展現藍營團結氣勢，也顯示黃建賓的好人緣，黃建賓趁著活動開始前，逐一向每個人握手問好。

然而，主持人介紹代表參選台東區域立委選舉的參選人時，口誤將黃建賓說成黃健庭，黃健庭順勢起身向大家致意，機智地說「跟大家介紹，黃健庭異父異母的弟弟，黃建賓」，現場笑聲不斷。

黃建賓坦言，立委是他從政生涯中沒有出現過的選項，他已經積極向先進前輩請益，大家不約而同鼓勵他，勇敢向前就是了！他說，大武鄉這幾年的蛻變大家有目共睹，他參選是認真的，絕不是砲灰，他準備好要起跑了，希望大家能為他加油打氣。

黃健庭說，民進黨將台灣推向戰爭邊緣，成為全世界最危險的地方，在立法院多1席民進黨立委等於提高戰爭風險，要多1席國民黨立委還是1席民進黨立委，答案很清楚。

台東區域立委選舉，國民黨徵召黃建賓，而前台東縣府建設處長許瑞貴展現參選決心；民進黨提名賴坤成、現任立委劉櫂豪喊話不排除參選；民眾黨部分，外傳民眾黨中央黨部數度徵詢民眾黨台東黨部副主委、池上青農魏瑞廷意願，魏瑞廷今天證實確有此事。

魏瑞廷說，他出身於池上鄉、也是在地青農，日前參選池上鄉長失利，地方對他仍有期待，他會審慎考慮，不過希望黨內再看看能否有更佳人選。魏瑞廷在地方呼聲高，他說，因為縱谷線從來沒有出過立委，許多選民對他有期待，若未來被託付重任，將全力以赴。

民眾黨台東黨部主任委員賴坤志今天說明，目前台東黨部尚無人主動表達參選意願，仍待黨中央指示或地方人士進一步表態。