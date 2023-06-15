56歲藝人許傑輝早年從幕後轉幕前，在演藝界相當資深；不料近日卻遭女星黃云歆爆料教課時性騷擾，許傑輝先回應當年排戲或許太直白但沒有雜念，他誠懇道歉，而女星小嫻、短今則發聲爆料，許傑輝今日宣布退出演藝事業，而黃云歆卻被網友挖出過去貼文曾讚許傑輝重情，對此她解釋原因。

有網友翻出2015年時，許傑輝帶宋芸樺去看黃云歆的舞台劇表演，當時黃云歆開心在臉書發文感謝許傑輝「他自己掏錢買票，帶宋芸樺一起來看我的舞台劇演出，我真的很感動！輝哥真的很重情」，因此網友質疑黃云歆「性騷造成對方不舒服完全是不對的行為，但我不明白如果厭惡許傑輝這個人的行為，為何還要發文炫耀許傑輝帶宋芸樺來看你的舞台劇，讚許他重情重義？」

對此黃云歆回應當時兩人在許傑輝執導的舞台劇《臺灣舞孃》結束後沒有撕破臉，就像其他被騷擾的女團員一樣：「許傑輝還是真的會關心大家，請大家吃飯」，她透露舞台劇的演員們很團結、感情很好，因為許傑輝很會塑造向心力，「因此受害者們其實都滿解離的，畢竟也不是所有人都受害，所以也跟著展現團體向心力」，後來許傑輝買票帶宋芸樺來，當時《我的少女時代》還沒上映，許傑輝是電影的表演指導，對許傑輝帶女星來看舞台劇是感恩的，所以她為回報也發文感謝，「那時誰也不知道電影後來會爆紅，所以沒有蹭不蹭的問題」。

黃云歆回應網友質疑。（圖／翻攝自Facebook）

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