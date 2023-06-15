公視董事會今（15日）召開會議通過主播方念華的夫婿陳昀利擔任副總經理一職，公視稍早在聲明中指出：「陳先生曾任法國巴黎金融集團資訊長、新光金控集團資訊長等職務，將主責資安維護、資訊管理，AI運用等業務。」

陳昀利過往經歷都與資訊、資安相關，被推斷可能與公視去年片庫42萬筆資料遭廠商誤刪一事有關，公視想藉由陳昀利的資安專才，加強資安問題。

公視去年3月傳出因得標廠商在進行備份作業時操作疏失，導致近42萬筆新聞資料畫面遭到全數刪除，也因為沒有備份，導致內容無法回復，遭到外界抨擊犯了「低級錯誤」。

文化部當時說明，公視新聞片庫於2月6日因得標廠商進行備份作業時操作疏失，導致2016至2020年間部分高解析度檔案損毀遺失共約10萬餘筆，其中公視新聞部為72456筆、客家電視台31220筆、宏觀電視及台語台維5352筆，經搶救，已再救回2萬餘筆檔案。

陳昀利妻子為TVBS主播、《看板人物》主持人方念華，2人結婚28年，育有2子。日前方念華首度帶著25歲大兒子Morris錄製實境節目，在謝金燕主持的《來吧！營業中2》星之沙龍擔任嘉賓。