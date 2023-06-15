全球印刷電路板供應鏈大廠欣興電子前年耗資110萬元捐贈新竹縣政府消防局新豐分隊1輛災情勘查車，今年又再次添購6輛消防勤務機車及1批救災救護器材，贈予新豐分隊、山崎分隊、新工分隊，以強化第一線消防員執勤能力，有效提升救災效能。

欣興電子捐贈的消防勤務機車將提供給竹縣消防局的第一線分隊消防員使用，機車具有高機動性，能夠快速到達災害現場，提供急救和執行災害搶救勤務。同時還捐贈了許多救災救護器材，包括美式梯、梯燈、無線電背帶及2合1生理監視器等，以增強竹縣消防局的救災救護能力。

欣興電子執行總經理李嘉彬表示，感謝竹縣消防局一直以來於守護社會安全上的努力和奉獻，欣興電子希望能夠回饋社會，提供必要的支持和幫助。本次的捐贈是對竹縣消防局工作的認可和支持，同時也展現了對地方社會的關懷和責任。

縣長楊文科回贈感謝狀，欣興電子做公益的正向價值，是很大的功德，也期許消防局的同仁能不負支持，對於工作全力以赴，一起保護人民居住的安全。消防局局長陳中振也感謝企業的暖心捐贈，並表示消防局會善用捐贈車輛及器材，使其發揮至最大效益於各式勤務當中，持續守護新竹縣民生命財產安全。