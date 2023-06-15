觀察到國內無現金市場的發展潛力以及電子支付新法的開放，玉山攜手全家便利商店與PChome集團，策略合資成立「全盈支付」，彙集玉山一站式開戶、即時用卡、e指信貸等多項專利技術的金融服務，以API串接的方式進行資料共享，搭配全盈支付業界首創的「Payment-inside嵌入式金融技術」，整合支付、點數及會員生態圈，讓顧客不用額外下載App、不用親臨分行，都能在生活場景中隨時隨地取得最常用的金融服務，結合跨業夥伴優勢共同服務千萬會員，落實普惠金融理念，實踐讓金融服務如水電般無所不在的共同目標，並榮獲「評審團大獎」及「最佳商業模式創新」金獎的肯定。

此外，玉山銀行在數位帳戶業務流程上，運用RPA與OCR等智能模型技術進行人機協作，拆解審核作業流程關鍵要項，在兼顧風險控管與顧客體驗前提下優化流程設計，並汲取臨櫃服務經驗，以科技力輔助顧客填寫申請資料，搭配豐富且完整的金融服務創造顧客與玉山的多產品往來，榮獲「最佳體驗創新」銀獎。玉山證券則與財經內容平台「StockFeel股感」共同推出國內首家結合「投資理財知識圖譜系統」，並提供跨平台證券服務打造互聯網金融場域商業模式，滿足顧客一站式知識閱讀、投資資訊提供、交易轉換與下單等需求，榮獲「最佳商業模式創新」銀獎。

玉山長期致力於金融服務創新，積極投入「普惠、智慧、場景金融」三大領域發展，以顧客需求為核心，串聯各項數位服務提升顧客黏著度與心占率。隨著疫情後顧客習慣的改變，持續推動非接觸金融，在合規前提下，以Open API方式開放金融服務提供異業夥伴申請導入串接，也讓一般民眾在非玉山營業場域環境中，隨取即用玉山提供的數位金融服務，打造微金融生態圈。