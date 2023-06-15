江申（1525）15日舉行股東會，總經理曾烱誌表示，今年電動巴士及觀光巴士訂單爆量，近日也再接獲銷往東南亞的巴士新單，合計巴士車架在手訂單近千輛，目前產能滿到年底，今年本業將季季攀高。

江申去年營收15億元，稅後純益2.7億元，每股純益3.68元，股東會通過配發每股現金股息2.1元。隨著今年訂單成長，法人推估，江申今年各季營收都可站穩4億元，全年營收上看18億元新高。

曾烱誌表示，疫後全球觀光巴士需求大增，再加上電動巴士潮流，江申身為亞洲唯一與日廠技術及品質相當的車架廠，今年訂單也隨之暴增。

整體而言，曾烱誌指出，包括外銷、電巴、高速巴士、電動物流車，甚至後續的氫能巴士，將成為江申未來幾年營運持續成長的五大動能。除目前已接獲電巴及高速巴士訂單，外銷訂單也持續增加之外，目前也已接獲電動物流車合作訂單，也有客戶洽談氫能巴士，未來將成為推升公司業績的另兩大成長動能。

為滿足市場需求，江申除持續強化自動化生產，以及優化產能，目前也正積極評估購地擴產，同時也持續徵才，為吸引人才，規劃將提升新進人員起薪及福利。