一位自稱是基進黨前立委「3Q哥」陳柏惟的女志工在臉書指控，20歲時擔任陳柏維的志工，有一次下車時，陳柏惟用左臉蹭了女志工右臉，並且在耳邊用氣音說「掰掰」。

女志工回憶，另外一次試問她要不要學按摩，還想找這位女志工當代理孕母。女志工也提到，在偶爾閒聊時，陳柏惟總是會說幾句略帶性暗示的話語，例如「走啊！汽車旅館，敢不敢！」類似對話不下數次。

對此，陳柏惟在臉書回應，「不當的言語為他帶來困擾與不適，為此我感到相當抱歉，也希望能獲得他的諒解。無論我是否有這樣的動機，造成不舒服是事實。在這件事情上，我傷害支持者對我的期待與信任，我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人。」

陳柏惟指出，「因此受到連累與傷害者，我都非常抱歉。關於性平方面，我的確有所不足，深刻反省，日後會更謹慎仔細。」

陳柏惟最後強調，「言詞相處的拿捏不恰當，我很抱歉，深刻反省是我唯一能做的事。」

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