南投縣名間鄉松柏嶺茶區位在八卦山台地，因地勢高農民長期仰賴購水灌溉，水價隨坡度、遠近而異，位於台地制高點的埔中村，每度水要價29元，比山下貴了一倍，讓農民直呼吃不消。對此農田水利署表示，將進行探勘鑿水井，解燃眉之急，接續修繕蓄水池，貯存夏季地表水，讓供水穩定，降低茶農負擔。

八卦山台地位處南投縣南投市及名間鄉，旱地灌溉面積共4171公頃，其中名間鄉栽種茶葉面積2000多公頃，因為地勢高，長期缺乏灌溉用水，35年前啟動八卦山旱灌計畫成效不彰，26年前再納入「集集攔河堰共同引水工程」，僅地勢較低地區農戶享受到旱灌成果，農地較高區農民依舊得買水載水灌溉。

名間鄉農民痛斥，有關八卦山旱灌系統，中央完成蓄水池、加壓轉運站等設施，不過農民得負擔接管費和維護費等，還要自負盈虧，所以農民寧可用自家井水或買水載水灌溉，造成接管意願不高，長期以來用水問題遲遲無解。

名間鄉埔中村長陳建州說，聚落位於台地最高處，造成送水困難，地勢低的區域一度水平均約15元，而埔中村一度水要價29元，讓居民很無奈，「茶菁的價格都一樣，但是我們的水費貴人家一倍，根本入不敷出，真的很不公平」。

名間鄉公所指出，有關名間鄉八卦台地灌溉用水問題，日前會同農田水利署前往會勘，農水署認為埔中是目前最急需改善的地點之一，允諾近期將進行探勘，鑿取備用水井，解決燃眉之急，中期進行蓄水空間改造，補強缺失，利用地面水收集系統穩定灌溉用水，穩定水源平抑水價，減輕農民負擔。