康舒此次現增發行總股數達2億股，由原股東認購八成，達1.6億股，至於餘下4,000萬股則由提撥員工認購及對外公開承銷均分。另現增認股基準日為7月2日，最後過戶日為6月27日，原股東及員工繳款期間為7月11～17日；特定人認股繳款期間為7月18～20日。

為斥資5.05億美元現金收購ABB旗下電源轉換事業部門Power Conversion100％股權案，康舒日前召開股東臨時會通過擴充資本額的額度，由70億元擴充至150億元；同時將辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，籌資除用於購併案外，也規畫償還銀行借款，期望可以將負債比壓低至65％。

收購ABB旗下電源轉換事業部門Power Conversion100％股權案日前已傳來好消息，不單美國海外投資委員會（CFIUS）已於美國時間5月30日發函核准此案，經濟部投資審議委員會亦於5月30日召開之第1223次委員會議宣布順利通關，康舒表示，如無意外，該併購案應會在今年第三季完成交割。

康舒拚谷底翻，今年射三箭，將電源供應器、電動車、綠能列為未來重點發展領域，展望未來，康舒董事長許介立表示，消費性產品因市場需求走弱，預期今年會有明顯的衰退，但相形之下，企業用電源表現相對穩定，此外，網通和燃料電池電源需求亦有明顯成長，剛好可以彌補消費性產品的下滑，以全年來看，第二季應是全年的谷底，下半年營運有望觸底反彈。