根據央行統計，去年底台灣對外資產總額2兆7,068億美元，年減162.6億美元或0.6％，主要是國內保險公司增持國外債券及投資國外股價下跌找至。而對外負債也跌破1兆元，為9,907.7億美元，年減3,174.7億美元或24.3％，同樣是因為外資所持台股價格下的所至。

由於對外資產高於負債，且由於去年台股下跌達22.4％，對外負債減幅更大，二相互抵後，國際投資的淨資產部位增加至1兆7,1760.3億美元，年增3,012.1億美元或21.3％。

國際投資部位是一國央行、銀行部門、政府部門、民間部門對外持有金融資產與負債的存量統計。主要淨債權國除台灣之外，前四名國家或地區依序為日本3兆1,655億美元、德國2兆9,329億美元、大陸2兆5,313億美元、香港1兆7,613億美元。淨負債前五名國家，除美國外，依序是西班牙8,558億美元、巴西7,709億美元、法國7,384億美元、愛爾蘭6,473億美元。