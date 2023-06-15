誠品社區創新店一口氣在雙北連開兩店，積極把握解封後消費型態轉變衍生新商機。深入鄰里的「誠品生活時光 」在饒富歷史文化底蘊的萬華萬大店將於明（16）日試營運，位於新北市淡水的新店在英專路，預計7月開幕。

根據誠品的觀察，疫情解封後願意走入社區書店、就近參加親子活動和坐下來靜心享受美食的顧客大幅增加，於誠品社區店消費的黑卡會員增加1倍，金卡會員更明顯增加3倍。

此外，誠品「24X24燦爛相傳」計畫起跑，每週選定台灣北中南一家書店24小時不打烊，誠品生活時光林口文化店是首家嘗試24小時不打烊的社區店，接下來，虎尾店24日、亞東醫院店30日接棒24小時點燈。

誠品社區創新店不斷調整腳步，今年預計開展5～6家新店點，從最初規畫百坪以內擴展至近120坪，單店書籍數量大幅擴增10倍、達萬冊以上，以廣受社區居民喜愛的童書、語言學習類擴增最多，心靈療癒、飲食文化等主題選書也相當豐富。

幫助讀者認識更多好書，繪本、每日新書及主題推薦選書採書封全秀面陳列，亦可透過店內虛擬貨架或誠品APP，一鍵連結至全台書目最豐富的誠品線上，挑選百萬種中、英、日文書籍和選品。

即將開幕的誠品生活時光萬華萬大店，周邊鄰近多處市定古蹟，像是北台灣最早製糖廠「糖廓文化園區」、北市碩果僅存的清代街道之一「剝皮寮歷史街區」等，不僅書籍大幅擴增10倍，同時全天候提供輕食料理，並可欣賞與獨立出版插畫家Dabibi合作，展出最新繪本作品「白月夢王國」。

此外，誠品「24X24燦爛相傳」計畫每週選定台灣北中南一家書店24小時不打烊，誠品生活時光林口文化店是首家嘗試24小時不打烊的社區店，本週六（17日）特別規劃親子讀書會、印花樂設計手作體驗、戶外魔術與造型氣球表演等活動，邀請社區居民一同來享受寶貴親子時光。

接著座落於雲林歷史建築「合同廳舍」的虎尾店24日接棒，24小時不打烊，將結合地方文化策畫戲說虎尾故事、布袋戲立體手偶DIY、街區導覽逛早市等體驗活動與講座，呈現小鎮書店獨有的人文風情。30日交棒換亞東醫院店晝夜不休息，將於書店、醫院大廳、院內兒童閱覽遊戲室、兒科門診等候區等空間舉辦音樂饗宴、說故事、街頭藝人氣球互動表演等活動，盼為醫護和民眾提供24小時療癒時光。