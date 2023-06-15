李文儀在索馬利蘭看到陸龜。（三立提供）

三立新聞旗艦節目《消失的國界》最大的特色，就是報導「原汁原味」，都是記者出國、第一線採訪的內容。節目開播15年，走訪過全球七大洲、超過上百個國家；今年更推出大型跨國製作「搶救潘朵拉星球」系列內容，讓首次出國前往非洲索馬利蘭執行消失採訪任務的主持人李文儀也直呼：「一路上真是大開眼界！還被駱駝嚇了一跳」。

位於非洲之角的索馬利蘭與台灣友好，而東非正經歷40年來最嚴重旱災、農田變荒土，缺乏糧食跟水源，人民也面臨飢餓威脅。採訪團隊行經之處，都是龜裂的大地；不過有一天，路邊出現很多隻天然陸龜，居民很驚喜，原來當地把陸龜視為下雨吉祥物，果然陸龜一出現，下午就下雨，還連續兩天都如此，李文儀看到陸龜就開心合照，表示是「雨神同行」。

李文儀這次前往索馬利蘭，飛行將近20個小時，她說這是她生平第一次踏上非洲，過去在書上或電視上的畫面，如今近在眼前，路上隨處可見牛羊駱駝，還有陸龜，甚至螞蟻窩都比人高，真的令人大開眼界。而最難忘的，是她第一次吃駱駝肉，本來以為很難入口，但其實吃起來像牛肉，只是有個特殊味道。

她說當地人一聽到她來自台灣，都馬上舉起大拇指，「說我們是兄弟姐妹或朋友，可見我們的外交同仁在當地的努力，成果斐然。當地的孩童，也令人印象深刻。雖然一開始難免怯生生，但後來會有人主動找我交談握手，甚至熱情湧上來拍照，那好奇慧黠的眼神，至今仍留在我的腦海」。她表示因為當地高溫，還連三年乾旱，因此她這次回台，整個人也黑了一圈，連媽媽都驚呼，快認不出來。

氣候暖化議題影響層面很廣，生態專家甚至提出2050年，美國絕大部分的針葉林恐將消失！還用「大滅絕」來形容地球的危機。《消失的國界》團隊從雨林到荒漠，試圖尋找解方，獨家專訪到加拿大森林之母蘇珊.希瑪爾，她是研究植物溝通的先鋒，知名電影《阿凡達》中的靈魂之樹，就是以她的研究構想為藍本。橫跨五國的精彩採訪內容，製播成〈搶救潘朵拉星球－全球森林之死〉和〈搶救潘朵拉星球－揭開母樹群之謎〉兩集報導，於6月17日和24日周六晚間11點播出。