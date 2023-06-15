台北股匯再度脫鉤，台股15日開高走高，大盤指數終場收17,334.98點，上漲96.84點，成交量3,775.6億元，三大法人買超131.51億元，外資及陸資買超85.6億元。

匯市方面，新台幣早盤隨只要亞幣走揚，但由於市場觀望央行利率決策，成交量較前日縮小，整體匯市相對平靜，終場小貶0.4分作收。

根據央行統計，15日主要亞幣普變走貶，日圓重衰0.91％跌幅最深，其次為韓元貶值0.16％，新加坡幣貶值0.04％、新台幣貶值0.01％、人民幣則升值0.08％。

匯銀主管分析，Fed如預期暫停升息，美元走升下，新台幣盤初走貶，最低一度貶至30.765元，而外資雖買超台股，但匯市操作持續偏向觀望，整體有買有賣，而進、出口商則伺機實質拋補，整體匯市交投較前日清淡。

匯銀主管也說，根據Fed利率點陣圖來看，6月美國停止升息，但後續仍有升息2碼可能，短線國際美元指數仍是相對有撐，除非美國正式宣告停止升息，否則整體亞幣仍是偏貶格局，新台幣近期波動不脫離區間震盪。