金屬鑄造大廠－勤美（1532）集團今（15）日股東會通過每股配息1.2元，同時全面改選董事，推舉林廷芳續任董事長。展望下半年，林廷芳表示，隨著金屬成型事業接單量能逐步回穩，以及建設事業進入交屋旺季，下半年營運表現可望優於上半年；此外，未來五年在建設事業方面已有穩定的推案計畫，將為集團持續挹注穩健的獲利貢獻。

勤美集團今年前五月合併營收47.18億元，年減27.74％。勤美表示，金屬成型事業上半年因受到客戶消化庫存影響，尤其是車用市場及農用機械市場拉貨數量減緩；不過，預期下半年隨著客戶慢慢消化庫存後，訂單量開始回穩，加上大陸武漢新廠試產順利及客戶群陸續完成生產線認證、新開發產品認證後，可望逐步進入量產，營收逐月攀升可期。

在建設事業方面，總銷31.8億元的台北市信義區「璞真永吉」、總銷5.2億元的台北市松山區「一方璞真」兩個完銷案，陸續在第二季、第三季完工交屋，加上台中百億豪宅案「勤美之森」，預計第四季至明年第一季交屋，目前銷售量逼近8成，預估勤美今年建設事業認列營收將創新高，可望大幅挹注集團獲利貢獻。

展望未來五年，勤美集團在建設事業方面已有穩定的推案計畫，目前在建中的新案，包括台北大安區的「璞真合和」、台北市北投區「璞真榮華」與「璞真文學」、「文林北路」、台北市信義區「玥隱信義」合建案、台北市大安區「璞真之道」、「勤美璞真 城仰」等，預計在2024年至2027年陸續完工交屋。

此外，勤美集團預計今年9月將推出台北市士林區「璞真至善」新案，台中「勤美之森」二期與三期新案規劃中，勤美與華固（2548）建設在台北市光復南路合作的都更案等，未來將為集團持續挹注穩健的獲利貢獻。

勤美15日股東會全面改選董事，原任董事金奉天退任改由鄭武哲當選，原任兩位獨立董事廖了以及張明杰退任，改由林建元及吳雨學當選，三位新任董事、獨董在學經歷方面均為業界翹楚，將可為勤美治理做出專業的貢獻。勤美股東會後隨即召開第一次臨時董事會，新任董事共同推選林廷芳續任董事長。