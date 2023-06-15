今（15）日下午5時許，新北市新店區北新路二段驚傳命案，警消獲報趕抵現場，救護人員發現婦人已明顯死，未送醫，死者丈夫疑似伴屍多日。

據了解，警方獲報到場，經查死者劉女（66歲）倒臥在家中客廳，身體發黑腫脹已明顯死亡，死者丈夫許男（69歲）疑似伴屍多日，直至今（15）日17時許致電死者胞姐始知劉女已往生，並撥打110報案。

警方表示，目前偵查隊鑑識小隊到場進行採證，並通知在場人、報案人到所製作筆錄，確切死因尚待報請臺北地檢司法相驗釐清。