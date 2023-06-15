MSGM2024早春系列。（MSGM提供）

米蘭男裝周將於16日舉行，在此之前不少品牌也先推出其他系列預熱，如MSGM發表2024早春系列，該系列以品牌創意總監 Massimo Giorgetti 坦尚尼亞之行為靈感啟發，全系列以沙色、巧克力色、軍綠色、天藍色、太陽黃等大地色調融合亮眼自然色調。

MSGM發布2024早春系列，大片選址米蘭地標Palazzo Ina 作為拍攝場地。（MSGM提供）

MSGM 2024早春系列將米蘭標誌性建築的色彩用於服裝當中。（MSGM提供）

除將坦尚尼亞的自然景觀融入於服裝之中外，在該系列中也融入米蘭著名建築如Corso Sempione、Palazzo Ina等，因此在服裝中可看見宛若馬賽克著的輪廓，仿水磨石地板、混凝土的色調，此次大片也為呼應此一元素，選擇在Palazzo Ina 作為拍攝場地之一，品牌創意總監期望透過此一系列，綜合坦尚尼亞的野性、米蘭的都市魅力，打造一系列兼具現代風采的風格服飾。

Moschino M05CH1N0 JEANS以品牌創始人過去的作品為啟發，重新演繹。（Moschino提供）

Moschino發布「M05CH1N0 JEANS」系列。（Moschino提供）

而Moschino剛告別合作十年的創意總監Jeremy Scott，近期宣布推出全新「M05CH1N0 JEANS」系列，該系列為Jeremy Scott卸任前的告別作。該系列汲取品牌創始人Franco Moschino推出的Moschino JEANS系列重新演繹，除保有原系列所闡述的反叛精神、對牛仔精神、歷史的致敬外，也融入屬於Jeremy Scott的充滿創意的設計語彙，如不對稱的縫線、不同材質拼接製打造宛若錯視畫的造型等等，另每件M05CH1N0牛仔褲單品還有定制鉚釘和弧線特徵，讓人一眼就能認出、滿足品牌粉絲的需求。全系列涵蓋女裝成衣、配飾，材質上選用牛仔布、平紋布、棉布、針織面料、絲絨等，除服飾單品外也有拖特包、束口包等配件。

Moschino M05CH1N0 JEANS 托特包，1萬3800元。（Moschino提供）