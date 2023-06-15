政壇近日性騷爭議連環爆，不少媒體人也因此無限期停止活動。今(15日)有一位自稱是前立委「3Q哥」陳柏惟的女志工在臉書指控，20歲擔任陳柏惟志工時，曾被陳柏惟用左臉蹭了她右臉，還在耳邊用氣音說「掰掰」。陳柏惟昨才因愛犬咬斷電源線暫停直播，如今暫停恐變為無限期。

近日性騷metoo風暴不只衝擊政壇，不少媒體人也紛紛中箭落馬。朱學恒被台北市議員鍾沛君踢爆強吻後，將YouTube頻道名稱改為《即日起無限期停止公眾活動》。名嘴朱凱翔也被雲林縣議員指控曾出言性騷，目前直播處於暫停狀態。藝人許傑輝性騷連環爆，即日起宣告退出演藝圈。

「直播暫停通知。嘿對！我遭遇了『放送事故』。」陳柏惟14日在臉書發文附圖提到，連接相機的電源線被他的愛犬蠻蓋拿去磨牙，所以當晚直播暫停一次。親綠政論名嘴溫朗東留言回「這個我遇過，後來變得很會接電線」，也有網友說「每個專業的『接線生』都要有隻狗勾」。

今(15日)有女志工爆料指控，聲稱20歲時擔任陳柏維的志工，有一次下車時，陳柏惟用左臉蹭了她右臉，並且在耳邊用氣音說「掰掰」。還說陳曾多次向她說出帶有性暗示的話語，包括「按摩可以助興，出錢讓妳去學按摩」、「找妳當我的代理孕母」、「走啊！敢不敢汽車旅館」等。

對此，陳柏惟也隨即在臉書發布道歉聲明，「連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」、「我很抱歉，深刻反省是我唯一能做的事！」

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