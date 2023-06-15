高雄市動保處積極開創寵物友善空間，例如安排浪浪以書僮身分進駐「燕巢圖書館」陪伴孩子閱讀。（高雄市動保處提供／林雅惠傳真）

高雄市動物保護處昨日與日本知名社區設計大師山崎亮就高雄市有名的「吹狗螺音樂生活節」對動物與人互動的影響及後續發展進行別開生面的線上討論會，山崎亮工作團隊還特地來台，在動保處帶領下，走訪高雄多個「動物」主題的社區，展現高雄的特色與驕傲。

日本社區設計大師山崎亮不僅著重公共建設，擅長以「讓大眾聚在一起對話、共同構思他們想要如何一起生活」的方式進行社區設計，今年初山崎亮工作團隊主動與高雄市動物保護處聯繫，表示他們正在研究國外有關「動物與社區」的案例，希望來台訪問並將其出版成書，成為大家的榜樣。

動保處處長葉坤松表示，山崎亮工作團隊渡邊彩子小姐等一行人在動保處的帶領下，於6月14日、15日分別走訪「高雄市燕巢深水國小」、「高雄市仁愛之家」、「高雄市特殊教育學校」、「三民區豐裕里」和「無尾香蕉動物學校」等處，都是動保處實際參與執行，以「動物」為題材進入社區擾動現況的社會行動。

葉坤松說，動保處同仁在燕巢動物保護關愛園區的舒適空間中設計「動保與人之間的連結」，舉辦體驗課程、夏令營和吹狗螺音樂生活節…等，成為各級學校實踐生命教育的絕佳場域，甚至獲得世界四大設計獎Good Design Best 100的殊榮；這不僅僅是動物保護方面的成就，更是跨足國際社區設計理念的新里程碑！

未來動保處也將藉由各種不同層面的教育方式導入，提高大家對於動物保護議題的觀察與關注，並願意進一步付諸行動，讓這場社會設計成為世界趨勢，並透過這種行動，將高雄市友善動物城市名號發揚光大。