台南市文化資產管理處與蔚藍文化出版社合作推出《救火啦！阿蒲的超級任務》繪本，並於今天舉行新書發表會。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市文化資產管理處與蔚藍文化出版社合作推出《救火啦！阿蒲的超級任務》繪本，今天舉行新書發表會。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

80多年前沒科技設備怎麼救火？站在制高點守望監控府城火警的關鍵設施在哪？台南市文化資產管理處與蔚藍文化出版社合作推出《救火啦！阿蒲的超級任務》繪本，今天舉行新書發表會，繪本引領讀者循著神獸「阿蒲」視角，帶著讀者經歷清領時期府城六條街大火、日據時期美軍轟炸等台南重大歷史現場，探索台南城市發展與消防演變。

你知道湯德章紀念公園旁高聳白塔，是什麼建築嗎？白塔與兩側擴建的建築合稱「原台南合同廳舍」，自1930年代建置為消防瞭望台與消防官署後，守護著世世代代的台南市民與這座城市，為讓大眾更了解這座80多年古蹟，台南市文化資產管理處與蔚藍文化出版社推出《救火啦！阿蒲的超級任務》繪本。

文資處指出，本書是由台南在地兒童文學作家陳榕笙及新生代插畫家Sonia Ku合力創作，將看似嚴肅的文化資產議題，轉譯為生動活潑的繪本。

陳榕笙分享，希望讓繪本內容也能運用於走讀教案設計，讓孩子們不只透過紙本閱讀認識原台南合同廳舍及其周邊歷史街區變化，也透過實際走進繪本裡時光巷弄，親身閱覽府城巷弄與建築特色，讓繪本有更多運用可能性。

文資處介紹，《救火啦！阿蒲的超級任務》主角阿蒲原型源自過去高懸在白色消防瞭望台樓頂，消防鐘頂端「蒲牢」造型的鐘鈕。

傳說龍生九子，「蒲牢」是喜愛大聲吼叫的一子，繪本將此特性與「消防呼救員」工作結合，透過神獸阿蒲「消防呼救員」視角，帶著孩子們經歷清領時期府城六條街大火、日據時期美軍轟炸、1960年代西市場大火等台南重大歷史現場。

原台南合同廳舍位處府城地勢最高的「鷲嶺」，6層樓高的消防瞭望台更是當時府城制高點，登上塔樓就能眺望府城市區，在電子通訊科技不發達的時代，它是掌握與監控府城火警的關鍵設施。

日據時期至今，台南合同廳舍建築及空間使用歷經許多變化，當前，除了消防隊持續進駐守護市民生命財產安全外，其中一部份空間則作為台南市消防史料館，是相當受到喜愛的文化場館。