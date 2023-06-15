根據集保結算所的統計資料，去年約有1,400家上市櫃公司發放現金或股票股利，部分公司更是每季或每半年分派股利，去年全體上市櫃公司共印製並以平信郵寄超過5,800萬份紙本通知書。

以中信銀行目前服務的442家股務代理客戶估算，每年亦需寄發近千萬封的紙本通知書，為強化股東個資保護、提高訊息傳遞的即時性及減少紙張浪費，中信銀行2021年8月率先推出「股利e通知」，以電子郵件加密傳送現金股利、股票股利紙本通知書。

今年3月服務再升級，推出「開會e通知」，以電子郵件寄出股東會開會通知書，上線三個月，已有台達電子、中華航空、佳格、三芳化學工業、八方雲集、亞德客-KY、亞洲藏壽司、雲品國際酒店等52家上市櫃公司共同響應使用。

此外，為提高股東會旺季期間的服務品質，避免股東線上久候，中信銀行同時推出「智能客服」，首創以LINE通訊軟體提供股東會資訊查詢服務，4月「紀念品e領取」上線，股東可直接線上登記、手機簡訊領取紀念品。

中信銀指出，每年股東會旺季，許多股東排隊領取紀念品，其中不乏高齡者或行動不便人士，有時更因為紀念品搶手缺貨，股東必須多次奔波，耗時等待。中國信託領先市場推出「紀念品e領取」，若中信銀行代理之發行公司股東會紀念品為全家便利商店的電子商品卡，股東只需透過電腦或手機，在中信銀行網頁登記，並在集保結算所完成電子投票後，即可在股東會後透過手機簡訊收到紀念品兌領條碼，股東可隨時到全家便利商店購物使用。