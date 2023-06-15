南山人壽表示，擬發行10年期以上累積次順位公司債，發行總額上限為新台幣150億元（或等值外幣），幣別及發行利率，將視發行時市場狀況決定。發行目的主要是為配合公司中長期發展，用以強化財務結構，充實公司資本。

金管會4月13日開放保險業可發行10年以上、具到期日次順位公司債，可算入第二類資本。加計南山人壽後，這波已有五家壽險公司宣布發債，包含台灣人壽、中國人壽、國泰人壽、富邦人壽，而新光人壽也有意願，預估六大壽險發債上看千億元。