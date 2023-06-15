創作者OnlyTwo，在夢幻氛圍的少女系插畫中，藏著暗黑小心機。（吳松翰攝）

創作者凱子包熱愛童話故事，作品呈現詭譎夢幻的想像世界。（吳松翰攝）

創作者Eli Lin依萊打造1920年代感的華麗時裝派對。（吳松翰攝）

藍聖傑BLUE創作能穿越歷史、扭轉戰局的名將紙娃娃。（吳松翰攝）

林花作品，被桃花林覆蓋的結緣神社。（吳松翰攝）

媽祖娘娘三個聖筊指定周邊設計插畫家－林花。（吳松翰攝）

展場設立DIY創作區，備有近百顆藝術家設計圖騰印章。（吳松翰攝）

自2011年起，新光三越「這夏」系列展覽邀集超過500組在地創作者，以表演藝術、傳統工藝、視覺設計等呈現方式，結合不同面向的議題來詮釋當代文化之美，2021年起，「這夏」展覽走進第二階段「是誰」系列，以創作者的核心作品故事，更深入發掘台灣藝術家，及更多元的創作面向、展示題材。

2023年新光三越「是誰的紙娃娃」巡迴展，以擁有無窮變化的紙娃娃系統為主題，力邀曾到日本展出的台灣親子插畫家－藍聖傑BLUE、榮獲東京設計學院插畫科優秀賞的Only Two、以《魔女》入圍京都漫畫大賞的台灣原創作者－凱子包、媽祖娘娘三個聖筊指定周邊設計插畫家－林花、及法國安古蘭國際漫畫節常勝軍－Eli Lin依萊，共五位知名插畫家，以創新的策展方式，依序打造—穿越歷史的勇士舞台、窺探女孩內心的女子宿舍、充滿魔法的童話世界、牽起緣份的月老神宮，及時尚奢華的黃金年代，共五種奇幻有趣的沉浸式展場。

其中創作者OnlyTwo分享，小時候就愛玩紙娃娃，自己也會手作，熱衷到下課都在座位上作紙娃娃，本次以她擅長的少女漫畫為主題，但在可愛童趣的外表下，卻隱藏著矛盾衝突的黑暗面，有點符合她本身的性格。

展覽唯一的男性創作者藍聖傑BLUE，設計出男生也可以玩的紙娃娃，採比較陽剛的呈現，以兵器、戰爭為主題，將紙娃娃從中古世紀、日本戰國、獨立戰爭等時代，創作七種不同造型的英雄。

創作者凱子包表示，因從小愛看童話故事，很喜歡魔女的形象，故設計出讓魔女穿梭在奇幻世界，作品也混搭各種動物角色，逛進展間宛如變成童話女主角。

創作者林花小時候相信紙娃娃有靈魂，林花去年因緣際會發佈的「紅線桌布」，曾意外牽起許多緣份，這次展間也打造出被桃花林覆蓋的結緣神社，繼續串起良緣。

創作者Eli Lin依萊小時候也會製作紙娃娃，甚至周邊衣櫃、衣架等都能完成，她擅長畫各式不同類型的服裝，進到她的展間宛如來到展示櫥窗，或走進某個人家裡，參與一場時尚派對。

此外，此次展覽更與藝術家攜手，推出多款聯名限量周邊，如限定販售的換裝磁鐵書、獨家場景明信片、LINE好友限定兌換的紙娃娃套組，還有台北站前店限定的紙娃娃擴充組，每周假日更有參展藝術家的手作教室活動，與假日市集，如可愛包釦DIY、基礎水彩繪畫，及動手作帥氣武士刀等，是難能可貴的藝術家親授工作坊。

新光三越「是誰的紙娃娃」巡迴展展出時間，即日起至7月9日（日）在台北站前店、8月24日（四）至9月17日（日）在嘉義垂楊店、9月8日（五）至9月24日（日）在台中中港店、10月17日（二）至10月31日（二）在高雄左營店。