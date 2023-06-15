銀行業、保險業經營銀行、保險本業的金融營業稅自2014年恢復為5％，其中有2％稅款撥入金融業特別準備金，現在財政部、金管會正在討論、重新檢討金融營業稅。

金管會銀行局長莊琇媛表示，對於重新檢討金融營業稅，金管會意見已經提給財政部，主要有3點。

首先，依照《營業稅法》規定，金融營業稅2024年12月31日以前的部分稅款會撥入金融業特別準備金，請財政部繼續保留金融業特別準備金，因為未來變數還很多，可以作為金融機構需要處理時候，準備金運用。

而2025年1月1日以後，稅款要如何運用，金管會沒有意見。最後是台灣是加值型營業稅，但是金融業沒有進項稅額可以扣抵，所以希望財政部能夠在稅賦公平、和國際競爭力上予以考量。

根據財政部統計，2014年7月1日到2022年12月31日，除銀行保险業本業銷售額稅率3％納入國庫統收統支計2031億餘元外其餘專款專用撥入金融業特別準備金計2202億餘元。

財政部表示，將參考金管會意見並視我國金融產業發展情形、政府整體政策及財政狀況，審慎評估規劃。