56歲藝人許傑輝早年從幕後轉幕前，在演藝界相當資深，不料近日卻遭女星黃云歆爆料教課時性騷擾，許傑輝先回應當年排戲或許太直白但沒有雜念，他誠懇道歉，而女星小嫻、短今則陸續公開發聲，讓許傑輝公開表示要退出演藝事業，一名叫KIKI的女學員也爆料，許傑輝曾當眾對她說「要是我年輕十歲，我也想和妳上床」，猥瑣言論令人震驚。

女學員透露過去參加植劇場企劃，許傑輝是老師，當時許傑輝把女學員叫去辦公室講一些羞辱人的話「例如說我不懂得運用自己的優勢什麼的」，當下女學員就哭了，整個植劇場的人都知道，可是也無法說什麼，當下她認為可能是自身問題所以表演不好，她表示許傑輝說：「KIKI妳就是辣，接近妳的年輕男生就是想和妳上床，（打炮）不是為了妳的演技，要是我年輕十歲，我也想和妳上床！」KIKI提到許傑輝說這話時旁邊還有其他人，但卻沒有人敢吭聲。

黃云歆代女學員貼出遭許傑輝性騷的經過。（圖／翻攝黃云歆facebook）

KIKI事後轉發圖片在Instagram限動表示：「我不怕說出來！因為事實就是事實！謝謝妳站出來發聲！也替我發生！當時的我不懂得捍衛自己，還一度覺得是不是做錯什麼事？所以眼淚不停地流下來卻說不出他有什麼問題，只覺得委屈，還一度相信他的話檢討自己。」KIKI坦言希望當時的自己能勇敢反駁而不是接受，也呼籲所有女性，覺得不舒服的時候要勇敢表達，不要讓這種人為所欲為。

女學員KIKI呼籲不舒服就要勇敢表達。（圖／kiki.yennn Instagram）

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