男星凱文科斯納（Kevin Costner）過往以《與狼共舞》、《終極保鑣》等作品走紅，並以此拿下多個奧斯卡獎。誰料，上月傳出他與結縭18年的第2任妻子克莉絲汀鮑嘉納（Christine Baumgartner）離婚消息，近日後續進展曝光，凱文指控前妻尚未搬離他們的家。

克莉絲汀鮑嘉納當時以「不可和解的分歧」為由，主動訴請離婚，而他當時也回應：「無法控制的情況導致他必須參與婚姻解除的訴訟，這令他非常難過。」誰料，據外媒《TMZ》報導，凱文近期指控前妻拒絕依「婚前條款」搬離他們的他，據其獲得的相關文件資料顯示，克莉絲汀需在提出離婚的30天內搬離他所擁有的房子，但目前尚未離開。

此外，根據相關文件內容，凱文對此需給予對方120萬美元(約新台幣3690萬元)的費用幫助克莉絲汀找尋新家。然而，凱文聲稱截至目前，已經給予對方145萬美元(約新台幣4459萬元)的金額，並同意預付一萬美元作為搬家費用，以及每月3萬美元的租金補貼，但女方仍不願搬離。對此，據外媒《每日郵報》報導，克莉絲汀不願搬離的理由，是凱文尚未答應女方提出的各種「財務訴求」。

事實上，據《每日郵報》報導，凱文科斯納目前的身價逾2.5億美元，其中凱文擁有3處房，而克莉絲汀目前所居住的是位於加利福尼亞州臨海的豪華別墅，價值約1.45億美元(約新台幣44億元)。