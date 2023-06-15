南投縣觀光產業聯盟15日召開第9屆第1次會員大會並改選理事長，由理事長魏振宇連任。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華說，她將推動綠色旅宿、露營產業輔導，推廣戶外及單車等主題活動，帶動觀光產業發展。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣觀光產業聯盟15日召開第9屆第1次會員大會並改選理事長，由理事長魏振宇連任，彭成裕、張心盈、李浩瑋擔任副理事長。縣長許淑華親自出席座談，傾聽觀光產業界對疫後觀光建言，將推動綠色旅宿計畫及露營產業輔導，推廣戶外及單車主題活動，協助業者爭取更多客源帶動地方商機。

魏振宇指出，產業聯盟透過會務運作，作為縣府與業者間溝通橋梁，執行政府委辦計畫，並針對政策推行提出意見，近2年遭遇疫情，仍承接交通部觀光局日月潭國家風景區管理處日月潭觀光圈行銷計畫，協助疫後產業振興及行銷。

觀光處表示，疫後派員前往日本、韓國、及東南亞等國家推展南投觀光，爭取國際旅客來南投縣旅遊，為了便利自由行旅客，正籌畫交通旅遊套票，將於8月上市，同時增加3條台灣好行路線，讓南投旅遊更便利，希望下半年將舉辦的「2023南投星空季」、「卡通動漫展」等主題活動，發揮加乘效益。