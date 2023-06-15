ANGIE安吉15日舉辦發片活動。（索尼音樂提供）

ANGIE安吉15日舉辦發片活動，分享新歌創作靈感。（索尼音樂提供）

陽帆愛女ANGIE安吉近來發行首張同名EP《ANGIE安吉》，15日以遊艇派對形式舉辦活動。24歲的她，外型亮眼，近日「＃MeToo」運動延燒，她憶起，高中曾被男同學偷拍裙底，她馬上與朋友去校長室投訴，但該名男同學堅持否認，連老師檢查他手機也沒看到照片，最後不了了之。

她無奈說：「他可能早就刪掉照片，我就當他是屁孩。」若下次再碰類似事情發生，她會當下搶對方的手機，生氣說：「K他的頭。」

她去年傳出與富二代Shang熱戀，昨認與圈外男友穩交約1年，至於是否為Shang？她低調地笑而不答，也透露，父母態度開明，不會太過問感情事，「他們很支持、相信我，都見過我所有的朋友。」

演藝圈近年許多「星二代」活躍於幕前，一談到「最美星二代」，她自信秒回：「Me！」隨後笑說，不會介意外界給的封號，「隨便你們，我自己知道就好。」她與父母感情深厚，表示，爸爸每天都會叮嚀「要有禮貌、保持善良」；這次推出新作，爸媽更送上大禮，在信義區百貨公司大型看板、電影院輪播放她新歌廣告，爸爸還已霸氣承諾要認購上百張EP，寵女不手軟。

ANGIE安吉同名EP的歌曲全是她的創作，靈感也來自她天馬行空的白日夢，新歌〈Laladream〉像是來到ANGIE做夢的起點，歌名除了想要展現出單純可愛、做著白日夢的樣子，也同時諧音ANGIE最喜歡的電影《La La Land》，電影復古又浪漫的氛圍帶給她很多音樂創作的靈感。

新歌〈Goodbye my Love〉是她在疫情後期完成，但副歌早在兩年前已寫出來，她表示：「不管是朋友、愛情、甚至是工作，經歷過的任何事情都是人生中的美好回憶，雖然道別總會讓人難過，但會帶著謝謝它們出現在身邊的心情，在需要分離的時候，平靜又開心的和它們說聲Good-bye。」