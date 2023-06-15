謝祖武分享照護母親心得。（羅永銘攝）

謝祖武今（15）日出席關注失智與照護活動，針對許傑輝性騷擾事件和退出演藝圈新聞，他說自己才剛回國沒有仔細看過報導，不曉得能從何說起，但因為都在業界所以認識許傑輝，只是沒有合作過。被問到以前表演課有上過性愛模擬課程？他睜大眼驚訝表示，念世新的時候有上過表演課，但在學校只有發聲練習、模擬喜怒哀樂各種情緒表演、肢體延展，「我不記得有您說的那Part。」

謝祖武認為身為一個專業的演員，要分得清楚公與私，在拍攝之前要有良好溝通，且要得到對方的允許，「我演《婚姻結業式》和張本渝、夏如芝會有很多對手戲，我一定會先問等下能不能碰妳肩膀，她說可以我才會碰。」並強調演戲不是只有一種方式，不一定要碰到對方，至於床戲，就會交給導演依照導演安排走位。

謝祖武的媽媽今年3月辭世，他透露媽媽晚年失智，起居需要照料，自己也曾替媽媽換過衛生用品，後來由老婆接手，替媽媽擦澡、換貼身衣褲、尿布，「以穿脫方便的步行紙尿褲很適合長者，穿紙尿褲跟穿內褲一樣方便，也可以找回長者尊嚴。」他分享長照心得，當時媽媽因為失智，很容易憤怒、情緒起伏很大，他除了忍耐以外，還會發揮演技，轉移媽媽注意力，自嘲「我演技就是那時候最好。」

提到日後晚年生活，他說太太有做保險規劃，為2人老後做準備，自己則保持身體健康、運動飲食都會節制，盡量讓自己保持開心，「我年輕很愛鑽牛角尖 ，認為演戲一定要演到淋漓盡致，現在覺得順其自然才是比較好的一件事。」

他分享和太太結婚20年，直到近年才懂得放慢腳步和家人一起去旅行，去年剛解封時，他就帶著老婆、兒子一家3口到首爾旅行，他和兒子陪老婆到東大門逛街，父子倆一心想買男裝，老婆不斷呼嚨說：「樓上就是男裝了。」但走到最後一層樓還是賣女裝，後來發現這棟大樓根本只有賣女裝，謝祖武無奈說：「她要我們陪逛街可以直說。」整個首爾之旅父子只買了一件外套和吃了無數燒肉，行李箱倒是裝滿太太的戰利品。