深受全球關注的美國國務卿布林肯上任以來首次訪華之行即將於16日展開，美方聲明稱布林肯將就台海情勢與中方坦誠交換意見，重申美國在台海和平穩定的深遠利益。白宮印太事務協調員坎貝爾(Kurt Campbell)則解釋說，美國知道「幾十年來試圖形塑或改革中國的努力已經失敗」，未來預期中國將是世界舞台上一個主要角色。隨著美中持續競爭，中共所有的挑釁步驟—從台灣海峽到古巴—美國都將予以頂回去。

《美國之音》報導，美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)在聲明中宣佈，布林肯將於16日到21日對北京和倫敦展開訪問，布林肯將強調保持開放的溝通管道，以負責任地管控美中關係的重要性。這次訪問北京的有3個目的：一是建立開放溝通管道以避免誤判；二是清楚表明美國的價值與利益，坦誠交流對地區與全球議題的關切；三是探索氣候變化及全球宏觀經濟合作空間。

同時，白宮印太事務協調員坎貝爾與國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）對布林肯中國之行的目的向媒體做了電話簡報。坎貝爾說，美國對中華人民共和國一直保持著清晰的目光，知道「幾十年來試圖形塑或改革中國的努力已經失敗」，也預期中國將是世界舞台上一個主要角色。」此外，「隨著美中持續競爭，中華人民共和國將會採取挑釁的步驟—從台灣海峽到古巴—而我們也將予以頂回去」。坎貝爾說，激烈競爭需要密集外交來管理緊張關係，現在正是進行這個密集外交的時候。

在控管台海緊張關係的問題上，上星期才到北京安排布林肯訪問細節的康達表示，可以充分預期布林肯北京之行將就美中之間存在重大分歧有一系列的坦誠交流。「兩岸議題和涉及台灣的議題一直都是美國與中國之間最重要、最具挑戰性和最敏感的議題，國務卿將重申美國在維持台海和平穩定的持久利益」。坎貝爾補充說，從美國外交努力的更大層面來看，已經有越來越多國家公開表明台海和平穩定的重要性。

報導說，在布林肯訪問北京前夕，美國外交政策全國委員會(NCAFP)也就該智庫不久前邀集美、中、台專家舉行的兩岸關係二軌對話發佈報告，這也是自新冠大流行發生３年來３方首次的面對面交流。

報告說，從現在到台灣大選與2024年11月的美國總統選舉，避免已經相當緊張的美中關係惡化至為必要，3方專家也都認為必須為台海情勢降溫。與會專家提出6個政策建議，包括：1）美中台都必須接受並承認，3方都對加劇台海局勢升溫負有責任，因此3方都必須抗拒假設他們理解其他方的意圖和行動的誘因；2）華盛頓與北京都不應該試圖影響台灣的選舉；3）兩岸正常民間往來應該恢復；4）華盛頓應該更明確鼓勵兩岸改善關係恢復交流。

此外，專家也認為，3方都必須提出「再保證」：台北應該就不尋求法律獨立提出再保證；北京應該就遵守和平統一、不對台用武的政策提出再保證；華盛頓也必須恢復其一個中國政策的可信度，經常強調反對使用武力及不支持台獨的立場。

最後，與會專家建議，在緊張升溫之際所有人都應該避免情勢惡化，所有各方都應該避免將其他領導人逼到牆角，導致他們在自己內部受眾前丟臉，「這包括在美台非官方關係中將實質而非象徵姿態列為優先、過度的軍力展示，以及克制對中華人民共和國侵台時間表的無益猜測。」

根據美國外交政策全國委員會，參與這次二軌對話的美中台專家，包括前美國在台協會主席薄瑞光（Raymond Burghardt）、德國馬歇爾基金會印太項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）、布魯金斯學會東亞研究中心高級研究員何瑞恩(Ryan Hass)、北京大學教授賈慶國、廈門大學教授李鵬、上海復旦大學教授信強、台北輔仁大學教授吳瑞國、台灣兩岸政策協會理事長譚耀南、哈佛大學研究員及前國民黨立委許毓仁等。