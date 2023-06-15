許多人擔心電磁波危害身體健康，因此反對住家附近裝設基地台，不過此舉可能導致沒有訊號的狀況發生。一位男子表示，他過去住在新北泰山十八甲重劃區，不過因為基地台被拆掉，一氣之下搬家到五股，沒想到附近的基地台最近又因故拆掉，讓他怒喊「以後找我麻煩請用飛鴿傳書」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，過去他住在泰山區，因為基地台被拆掉、訊號不好，花了外4萬元裝了強波器，後來決定搬家到五股區，沒想到最近五股基地台又拆掉，讓他氣得怒罵乾脆一路退回到市內電話、BB. Call，甚至是使用鴿子、貓頭鷹傳訊的時代，「有本事大家都不要用啊，全部拆光光啊」。

對此，許多網友紛紛回應，「你下次想要搬去哪裡？要不要公告一下」、「你搬去哪，基地台拆到哪…你不要再搬家了」、「裝基地台，哭說輻射問題抗議裝基地台，拆基地台還要哭斷網，是在哈囉？」、「台灣人什麼都懂啊，懂核能懂電磁波懂生態…」。

新北市五股區近來斷訊頻傳，由於在地居民抗議，多家電信因此被迫關閉基地台，結果不少五股民眾因為手機收訊不好、沒有網路而哀號遍野；據《聯合新聞網》報導，國民黨市議員陳明義表示，將邀請電信業者協商將基地台遷移至水碓觀景公園，以期解決居民不便。