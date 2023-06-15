歷經三場激烈的賽事與惡劣的海象，台琉盃國際帆船賽15日完成所有賽事，台灣選手組成的飛樂比1號獲得了競賽A組冠軍。基隆市副市長邱佩琳也與宮古島市市長座喜味一幸，在晚間的頒獎典禮中，共同舉杯歡慶活動圓滿。

頒獎典禮一開始，邱佩琳就與基隆市政府民政處長張淵翔、產發處長林鼎超，以及工策會劉錡琦總幹事、姊妹市促進會理事長陳世斌、總幹事李經緯，還有基隆市議員鄭愷玲、陳宜、林旻勳、施偉政等人，一同上台高舉基隆市旗與國旗，慶祝台日友好，高喊「大家辛苦了！」

邱佩琳在頒獎典禮中表示，首先謹代表基隆市感謝所有的參賽選手，幾天前從基隆出發，能順利來到宮古島相當不容易。台灣跟日本的關係是友好的，不論哪一方需要協助，彼此都會積極伸出援手。很開心藉由國際之間的賽事交流，讓我們雙方的關係能更緊密。

座喜味一幸則是指出，藉著這次台琉盃帆船活動的交流，使基隆及宮古島市的友情更加深化。原本氣象報導為雨天，但幸運的是今日天氣很好，相信是大家的相聚，才能有這樣的好結果。感謝這次贊助活動的廠商及地方人士的大力支持，才有圓滿的結果。

基隆市產發處說明，本屆賽事越洋賽段可謂是歷屆最具挑戰的一次，因為天候及海象不佳，許多船隻在半途中選擇棄賽。但台灣選手仍在這惡劣的環境中堅守，最後越洋賽段由台灣選手組成的Meggie2船隊拿下冠軍，同時台琉國際帆船賽競賽A組亦由台灣選手船隊飛樂比1號獲得冠軍。