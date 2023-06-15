遠傳率先將Co-Pilot智慧助手應用導入遠傳friDay影音，推出「OpenAI推薦片單」新功能，成為全台首創使用生成式AI影劇內容推薦的影音平台，為付費會員量身定制推薦片單。

付費會員可利用即時對話功能表達期待觀影主題、風格、心情與喜好，配合Azure OpenAI技術，打造個人化專屬影片推薦，不僅能輕鬆找到最對胃的影劇，還能享受挖掘新片的驚喜。「OpenAI推薦片單」功能於今日正式在遠傳friDay影音iOS與Android系統手機版APP上線。

遠傳線上客服機器人「愛瑪」也藉由Azure OpenAI大規模智慧升級，未來將結合Avatar技術，可實現擬真人物互動問答，同時遠傳透過Generative AI最擅長的智慧文案生成，為客戶量身打造高度自動化的新聞稿編寫引擎，大幅降低工作團隊負荷。

OpenAI在產業應用的風潮方興未艾，遠傳率先拋磚引玉，期望能在產業AI商業模式轉型浪潮中，扮演好「引導、示範與積極協助」的關鍵角色。

台灣年度AI產業創新盛會「2023 AI Taiwan未來商務展」15日登場，遠傳受邀參展，以「AI革新 數據賦能」為題展示結合大數據與Azure OpenAI的多元生成式AI創新應用。

遠傳執行副總經理暨資訊長胡德民將於16日「AI產業趨勢論壇」，與台灣微軟合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒，共同探討Generative AI產業最新趨勢與服務，攜手為台灣企業加速轉型，開啟AI新商業的無限可能。

胡德民指出，生成式AI在全球掀起AI普及化巨浪，企業將有機會以更聰明的方式來提升營運效益、加速商業模式的轉型與創新，同時解決當前普遍少子化缺工問題。在這波AI巨浪下，「數據」是最重要的造浪者，企業都應意識到打造AI核心的關鍵第一步為建置數據中台，如同蓋房子前需先打地基，遠傳與微軟長期戰略結盟，以遠傳雲端數據中台技術為基礎，搭配Azure OpenAI實戰運用經驗，不僅服務全台700萬客戶，雙動能更可以幫助企業駕馭AI，快車跑在轉型之道。

本次遠傳首度展示應用在智能助手、客服機器人與文案生成等領域，且結合大數據與Azure OpenAI的AI創新服務，藉以提升遠傳用戶數位服務體驗。

迎戰AI大生成世代，遠傳積極投入大數據與AI科技發展，現場除分享遠傳雲端數據中台獨家實戰經驗外，更推出中小企業轉型三大優惠方案，幫助企業開展AI轉型之旅，對接商業模式轉型，加速價值變現。

遠傳子公司遠傳friDay購物總經理謝振豊將在16日於「微軟生成式AI實戰論壇」分享產業實戰，遠傳friDay購物總經理謝振豊指出，friDay購物推出的AI電商引擎GAEE，是Web 3.0的AI電商系統，可做到「一鍵千店，多點聯賣」、「百業合作、顧客匯流」，將重複性工作交給AI電商引擎，讓人真正發揮價值，去做開發、創新等更有意義的事，目前已有800 多間合作廠商簽約進駐，此舉不僅可節能減碳，也將為廠商帶來更多業績。