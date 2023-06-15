台海關係近年來持續緊張，網絡媒體《菱傳媒》14日公布民調，有43.74%的民眾擔心兩岸3年內一定會或可能會發生戰爭，但也有57.61%的民眾認為，美國一定會、可能會出兵協防台灣。前立委郭正亮指出，後者「代表民進黨洗腦成功」，前者則代表明年是「戰爭與和平」的選擇，賴清德、蔡英文要不要來回應一下？

《菱傳媒》14日公布一份網路民調，台灣民眾「對於台灣跟中國之間3年內可能存在戰爭風險有多高」，有3.27%認為「一定會發生戰爭」、40.47%認為「有可能會發生戰爭」。對於台灣跟中國發生戰爭，「美國會出兵協防的機會有多高」，有23.76%民眾認為「一定會出兵協防」、33.85%民眾認為「有可能會出兵協防」。相當於有43.74的民眾憂心兩岸3年內會有戰爭，有57.61%認為美國會出兵協防台灣。

前立委郭正亮昨在直播節目《觀點│明亮看世界》表示，「認為美國會出兵，代表民進黨洗腦成功」，但看到客觀形勢發展，還是憂慮會發生戰爭。他也認為，這兩個因素疊加，對民進黨總統參選人賴清德的影響就有限，因為人家認為美國會出兵。

針對此議題，郭正亮今日也在直播節目《觀點│亮劍台灣》喊話，有43%多的民眾認為，未來3年內會發生戰爭，「賴清德、蔡英文有沒有看到！你要不要來回應一下？還在說今年不是在選戰爭與和平，老百姓就是這樣認知的」。

而對於美國是否會出兵協防，郭正亮也指出，民進黨一定會說，美國願意協防我們有57％，「這表示民進黨教育成功，我們跟美國堅如磐石」。但他強調，當戰爭真的發生時，重點是「一定會出兵協防」，而這只有23.76%，所以即使認為美國會出兵協防，也不樂見戰爭發生，因為風險仍存在。

郭正亮說，兩岸的現實狀況大家還是看到了，可是會寄望於美國，「但這個沒有基礎，而且美國對烏克蘭，到現在也沒有出兵，憑甚麼認為台灣他會出兵呢？」。

郭正亮補充，此份民調是「網路民調」，表示40歲以下的民眾真的是這樣想，認為美國會幫助台灣大概是不分藍綠黨派的看法，但民眾不會很深入研究「出兵」與否，對於模糊一些的說法，像美國「協防」、「幫助」台灣，民眾普遍都會認同。