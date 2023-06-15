根據《南海戰略態勢感知》透露 14日美國雷根號艦載機「灰狗」行動軌跡判斷，雷根號穿越巴士海峽進入南海活動；共軍則於15日在南海部分海域進行6小時的軍演。前大使介文汲舉例表示，面對美國在中國大陸附近軍演，大陸殲-16用尾流來掃RC-135偵察機、蘇州號則從美國鍾雲號前面快速橫切過去，可見中國大陸行為在改變了。

介文汲今(15日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，現在南海、東海、台海，中美雙方的軍事演習幾乎找不到什麼空檔，從今年1月到6月幾乎是滿的。比如美國在日本有橫須賀等海軍基地，當然在域內有例行活動要進行。不過聯合性軍事演習頻率比以前高出很多。

介文汲接著表示，美方是以行動在改變它對中國大陸承諾的內涵，美國改變最多的是行動，而不是說法。

介文汲指出，美國籌組同盟、聯絡同盟一起跟中國大陸做激烈競爭，變成美國海軍、空軍天天在中國大陸附近繞、天天軍演，美國已經講清楚要這樣做了。而中國大陸的行為也在改變，殲-16用尾流來掃美軍RC-135偵察機、蘇州號從美國20年老艦艇前面快速橫切過去，這也都是行為在改變。