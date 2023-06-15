愛品茶的朋友有福了！坪林商圈發展協會與經濟部中小企業處、新北市政府經濟發展局6月24日下午在坪林舊橋水岸旁舉辦「浮生綠茶會」，為7月每週末登場的「坪林包種春茶遊微旅行」揭開序幕。

端午連假來坪林品2023頭等包種春茶，在炎炎夏日體驗專業茶席，品嚐頂級包種茶獨有的回甘與鮮香滋味。坪林商圈發展協會理事長高明富表示，坪林是包種茶的產地，希望透過這樣具有儀式感的活動，讓所有愛茶的人可以與店家有更深度的交流，形成一條坪林的文化路徑。

「坪林包種春茶遊微旅行」從今年坪林包種茶評鑑中的1576點茶品中，挑選出頭等第1至10的頂級包種春茶，於7月1日至23日每周六日共舉辦八場茶席，邀請專業茶藝師駐店擺設茶席，茶席中可以品嚐到包含頭等獎第一名在內的三款頭等茶，並參觀坪林茶葉博物館、帶著裝有坪林包種茶綠茶粉的「包坪安祈福御守」前往坪林地方信仰中心保坪宮巡禮。

2023坪林包種春茶遊微旅行每人報名費用350元，含浮生綠茶席位一個、坪林茶葉博物館門票一張、坪林有聲導覽地圖一張、包坪安祈福御守一個。報名請洽https://reurl.cc/M8kYjn或撥打02-25560986了解更多活動資訊。