此檔公司債為中壽今年度第一次發行的債券，發債期間10年，屬於無擔保次順位公司債券。公司方表示，所募得的資金將主要用於充實營運資金、強化財務結構，以及提升其資本適足率。

此檔債券的信評等級授與，是依據標普全球評級國家與區域等級評等分法論，中華信評指出，公司債較中壽公司的長期發行體信用評等低一個級距，是反映該債券的次順位性質。一旦債券在清算、並支付利息與相關金額時，其順序優先於中國人壽的普通股以及非累積次順位公司債券，並次於該公司的一般順位債務。