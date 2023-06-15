財政部強調，會持續和金管會溝通，也一直在徵詢金融業意見和收集國外相關做法。包括財政部3月曾去文金管會，金管會也已回覆意見。

至於金管會提出，希望已提撥的金融業特別準備金未來不要「收回」，財政部表示，具體還是要先再瞭解金管會所謂準備金的性質，這部分會和相關條文在修正時一併考量。

據悉，財政部關切的重點，主要是明年底金融營業稅撥入金融業特別準備金若落日，金管會和金融業是否需要再延長續撥時間；至於已提撥的金額，國庫並沒有要取回的意思，屆時會再看如何在新的辦法中說明這部分。