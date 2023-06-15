英國傳奇女演員葛蘭黛傑克森(Glenda Jackson)曾在70年代兩度獲得奧斯卡影后，後來她加入工黨，投身選舉，擔任議員長達23年，直到2015年卸任，並重返演藝圈，沒想到今(15)日傳出病逝消息，享壽87歲，對此，經紀人證實了。
綜合《Variey》、《衛報》等多家外媒報導，經紀人在聲明指出葛蘭黛傑克森經歷短暫病痛後，今天早晨在位於布萊克希斯(Blackheath)的住處，在家人的陪伴之下安詳離世，剛與90歲男星米高肯恩(Michael Caine)拍完的電影《The Great Escaper》成為最後一部作品。
葛蘭黛傑克森生於1936年，原本夢想成為舞蹈家，卻因為身高因素被刷掉，只好在朋友建議之下，加入劇團並報考戲劇學校，後來她投身舞台劇，也轉往好萊塢發展，1971年在《Elizabeth R》飾演英國女王伊莉莎白一世，奪下兩座艾美獎後，同年以電影《戀愛中的女人》(Woman in Love)奪下奧斯卡影后，1974年則以《金屋夢痕》(A Touch of Class)封后，成為演員生涯最輝煌的時刻。
不只演藝事業表現亮眼，她在1992年加入英國工黨，原本外界不看好女演員出身，沒想到她順利當選議員，進入英國下議院23年，且與英國首相柴契爾夫人在伊拉克戰爭與教育政策上意見相左，因此2013年柴契爾夫人去世後，痛批柴契爾夫人為「毒瘤」，後來2015年她離開政壇，重新以演員身分活躍，近年最著名的作品為《Elizabeth Is Missing》(伊莉莎白不見了)，演活患有癡呆症的婦女，令影迷留下深刻印象。
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