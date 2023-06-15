中央銀行今天理監事會決議暫停升息，利率終止連5升，但央行總裁楊金龍坦言須持續緊盯通膨情勢，貨幣政策仍維持緊縮基調。

儘管全球逐漸走出COVID-19疫情陰霾，但疫情帶來的改變還在發酵，各國政府持續對抗通膨，又得維繫經濟動能，貨幣政策更添挑戰。

中央銀行今天公布經濟預測，大幅下修2023年經濟成長率至1.72%，宣告「保2」落空；消費者物價上漲率（CPI）及核心CPI則雙雙上調，分別為2.24%及2.38%。

考量國內通膨緩步回降，為檢視緊縮貨幣政策的累積效果，央行全體理事一致同意政策利率不變。

經濟放緩之際，央行理監事會決議利率按兵不動，符合外界預期，但央行今天同時祭出第5波選擇性信用管制，新增特定地區自然人第2戶限貸7成的規範，讓市場大感意外。

央行如何看待當前通膨及經濟情勢，是否發現房市仍有炒作跡象，才決定再次出手，以下是央行理監事會後記者會7大關鍵問答。

問：央行大幅下修2023年經濟成長率至1.72%，比主計總處預測值2.04%更悲觀，原因為何？

答：主要央行緊縮貨幣政策的累積效應削弱全球終端需求，台灣出口已經連續9個月負成長，民間投資又與出口連動性很高，央行因此下修輸出以及民間投資。

此外，央行對下半年民間消費的復甦力道不如主計總處樂觀，因此全年經濟成長率預測值1.72%，不只較3月的2.21%減少0.49個百分點，也低於主計總處預估的2.04%。

問：央行暫停升息的原因為何？之後還可能升息嗎？

答：央行理監事會決議政策利率不變主要有3大考量，一是今年下半年國內通膨緩步回降，第4季通膨率可望降至約2%；二是國際經濟前景面臨諸多不確定性，國內經濟成長放緩的程度比預期更大。

第三，央行已經連續5次調升政策利率、2度調升存款準備率，理事會認為這次維持政策利率不變，可以檢視緊縮貨幣政策的累積效果及影響，有助於整體經濟金融穩健發展。

至於貨幣政策接下來怎麼走，是看經濟數據決定（data dependent）；放眼國外，部分經濟體停下腳步後，過陣子又升息，「我們不能排除台灣也有這樣可能性」。

問：國內通膨情勢如何？CPI高於2%會不會成為新常態？

答：隨著疫後生活正常化，推升餐飲及娛樂服務需求，全球通膨壓力來源從商品轉移至服務，台灣也是如此，而服務類價格具有僵固性，不易回落，是墊高台灣CPI漲幅的主因。

今年以來，台灣服務類價格大漲因素包含房租走高、外食費以及娛樂服務價格漲幅居高，其中餐飲、住宿業甚至有缺工現象，這些都是疫情帶來的特殊轉變，不過供需失衡的情況會慢慢改善。

舉例來說，先前外食費漲了一波，現在漲價情況就比較少，娛樂服務也是，解封後大家一窩蜂的湧向娛樂活動，等到供需平衡，就會慢慢緩和，只是時間的問題；不認為服務類價格僵固造成通膨率持續高於2%的現象會成為新常態。

問：台灣實質利率還是負數，怎麼看通膨隱憂？

答：2022年全年通膨率達2.95%，今年稍微緩和，但還在2%以上、通膨率依舊偏高；根據央行預測，第4季CPI及核心CPI已經分別降至1.95%及1.90%，只是服務類價格確實存在僵固性。

儘管通膨問題還在，事實上台灣的實質利率和其他國家相比，並非最低。

若以一年期存款利率對照通膨率來觀察實質利率，美國實質負利率2.84%、台灣負1.133%，韓國負2.49%、馬來西亞負1.1%，中國負0.18%且數字還在下降；此外，隨著台灣通膨率回落，實質利率也會往正的方向前進。

問：央行大幅下修經濟成長率卻暫停升息，是否意味相較通膨更擔心經濟衰退，會不會擔心暫停升息無法遏止民眾的通膨預期？

答：央行考量還是以通膨為主，雖然上修通膨預測值，但放眼國外，美國、英國、歐元區甚至日本，通膨率都比我們高，美國最新通膨數據是4.4%，而聯準會的貨幣政策選擇再觀望一下，如果連美國面對4%多的通膨率都選擇觀望，台灣2%多的通膨率要暫時觀望一下，應該是合理的。

至於民眾的通膨預期，誠如先前提到，服務類價格有僵固性，但近期價格上漲很大原因是疫後生活正常化，使得需求湧現，過一段時間，供需終究會走向平衡，央行也會持續謹慎關注物價變動情況。

問：央行為何祭出第5波選擇性信用管制？

答：央行看到3大現象，決定調整選擇性信用管制，一是全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高；二是近期自然人持有2筆購屋貸款人數及占比有增加趨勢；三是自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款的平均貸款成數居高且持續上升。

據金融聯合徵信中心統計，今年第1季自然人新申貸第2筆購屋貸款人數增加，且占同期新申貸購屋貸款總人數比重從去年第4季的12.6%，升至15.2%。

央行也統計自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款的平均貸款成數，2021年10月為75.5%，今年4月為77.1%，顯示貸款條件漸趨寬鬆。

問：央行選在此時祭出第5波房市管制，是否有搭配7月平均地權條例上路的考量，有無關注對經濟的影響？

答：平均地權條例對象偏預售屋，選擇性信用管制則針對信用資源過度流向不動產，兩者用途不同；而且信用資源持續流到不動產，央行有責任出手。

至於經濟層面的考量，央行下修經濟成長率主因是出口及投資放緩，這部分與營建業走緩沒有直接關係，全體理事也都同意調整選擇性信用管制，「大家都認為蠻合適的」。（編輯：林淑媛）1120615