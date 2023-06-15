因疫情延後1年的杭州亞運將在今年9月登場，中華成棒隊在上月18日公布40人培訓名單，經過2周集訓後產生26人名單，中華培訓隊將赴美參加NCAA明星隊對抗賽。

亞運中華隊由吳思賢執掌兵符，首席教練湯登凱、內野教練吳復連、外野兼體能教練林加祐、投手教練沈柏蒼、牛棚教練李金龍及打擊教練克魯茲。

亞運40人培訓名單出爐後，中華隊在本月1至14日於台南進行2周集訓，選出26人名單。此名單包含投手13人、捕手2人、內野手7人及外野手4人。中華培訓隊預計25日出發前往美國國家訓練中心，與NCAA明星隊進行5連戰。

名單包含：投手吳昇峰、王政浩、鄭文豪、鄭祐豪、郭定泓、王宇傑、林華偉、巴青少、李峻旗、賴柏瑋、許凱翔、侯羿輔、姚恩多；捕手吳松勳、陳瑞慕；內野手林瀚、李亦崴、廖俊凱、吳柏毅、高育瑋、陳敏賜、蔡岱霖；外野手陳孝允、楊振裕、蔡智瑜、劉鎰嘉。