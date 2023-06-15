台南市安南區公學路一間壓克力加工廠晚間近8點傳出鐵皮建物火警，現場火海沖天，所幸無人受困，台南市消防局獲報，出動29車59人布水線搶救，由於緊鄰仍有廠房，受現場風向影響，其中一面已燒往農田，消防人員也在四面派員防護，避免延燒其他廠房，目前持續灌救中。

據了解，警消到場時，工廠已全面燃燒，陷入一片火海，陸續增派人車到場馳援，消防人員也部署四面水線射出水搶救，不過，由於現場風勢加大，助長火勢，廠房一度傳出塌陷，消防局正調動2輛重機具到場協助救災，目前正全力搶救中。