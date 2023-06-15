紙風車劇團將於下周在匈牙利布達佩斯演出，也會演戲給當地因戰爭而流離失所的烏克蘭孩子們看，本周起也有不少活動在當地開跑。在看戲之前，也先帶烏克蘭兒童塗鴉，上色的圖案是文化總會和紙風車特別準備的守護神「哪吒」，還有「平安」二字，紙風車劇團團長任建誠表示，「看到烏克蘭孩子在『畫』平安，真的很感動。」
這次紙風車要在匈牙利演出的《哪吒鬧龍宮》主角就是哪吒，在民間信仰中，哪吒是守護孩子的「囝仔仙」，守護孩子平安快樂的長大。紙風車劇團這些年來也像哪吒「腳踩風火輪」般轉動，長途跋涉到台灣的各個角落演戲給孩子看，即使過程中遭遇困難、紛爭，但相信只要心中存有良善、寬容與同理心，困境才能一一面對與解決。
團隊自台灣時間周一（12日）出發，抵達後行程馬不停蹄，包括接受當地的電視台採訪、廣播訪問，還有記者會彩排、整理劇場貨物等，當地時間15日上午11點將舉辦匈牙利媒體記者會。
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