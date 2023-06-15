17歲林姓詐騙集團車手涉嫌私吞500萬詐騙集團贓款，疑遭詐騙集團虐打致死。專案小組14日逮住吳姓、莊姓、鄭姓男子，檢方訊後依擄人勒贖等罪聲押，法院裁定吳男、莊男涉嫌重大，羈押並禁見，鄭男則是2萬交保。檢方認為鄭男犯罪嫌疑重大，有共犯再逃，將提抗告。

林姓少年涉黑吃黑500萬，遭到詐騙集團擄走後痛毆，詐騙集團要轉移地點時，發現少年已經死亡，因此在高雄山區棄屍。專案小組日前逮住吳姓、莊姓、鄭姓男子，檢方訊後將3人聲押。

其中吳姓男子僅坦承妨害自由，否認其他犯行。但法院發現吳男事發後丟棄手機，有滅證之虞，另吳男否認毆打林男，但其他人指證吳男也有動手，也有串證之虞，裁定羈押並禁見。

另名莊姓男子否認毆打少年等犯行。不過少年傷重致死顯然遭到相當暴力對待，法院認為他全程在場，仍否認犯罪，且莊男坦承退出相關群組，導致無從查起對話內容，堪認有串證及滅證之虞，另莊男事發後躲在朋友處，也有逃亡之虞，因此有羈押必要，並禁見。

至於鄭姓男子，法院則認為，並無其他人指稱鄭男有與擄人勒贖、殺人等犯行，因此認為無羈押必要，以2萬具保。

桃園地檢署表示，鄭姓男子涉嫌重大，加上還有共犯在逃，因此有羈押的必要及原因，將依法提出抗告。