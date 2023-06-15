《一點一滴的死》將場景設置在高雄郊區的電器行。（雄影提供）

高雄拍獎助短片《一點一滴的死》本月於高雄殺青，由新生代導演劉純佑執導，攜童星蔡安妍、賴雨霏，演員彭士詮、薛提縈主演，以魔幻寫實的童年視角，大膽揭露成人世界黑暗面，探討毒癮、性與暴力對一對姊妹成長的影響，當純真一點一滴被吞噬，反抗或承受，2人迎來的將是什麼結局？

導演劉純佑畢業於北藝大電影創作學系，曾以《透明的孩子》入圍高雄電影節短片競賽，參與高雄市電影館「K Series」製片作品《 庭中有奇樹》更入圍金馬獎最佳紀錄短片。作品極具關懷社會，探討底層生活，新片《一點一滴的死》創作靈感源於成長過程中的感悟，他認為兒童性暴力層出不窮，卻無法被攤開來討論，也觀察到孩童常會以幻想來抵抗現實壓⼒，因此希望以魔幻寫實的表現形式，關注創傷後產⽣暴⼒傾向的孩⼦，並突破壓抑在社會⽂化中的保守面。

《一點一滴的死》將場景設置在高雄郊區的電器行，運用大型電器的危險與嬌小無助的身軀，髒亂擁擠的環境與純潔無瑕的心靈等強烈對比，以孩童天馬行空的想像轉化為大量虛實交錯的衝擊場面，凸顯現實的殘酷悲哀。透過魔幻寫實的敘事手法，將視野伸入日常中難以觸及的幽暗角落；並期望能帶領觀眾一同檢視「性與暴力」議題表象背後的社會觀察和反思。

提到本次與兩位童星合作，劉純佑相當驚艷。他對賴雨霏在國片《⿊風箏》中年紀雖⼩，卻能掌握敏感情緒的演出印象深刻，這次詮釋年幼小純的恐懼及幻想時，賴雨霏「附身般」的超齡演技更是令人驚喜；而蔡安妍在片中飾演不堪性暴力而離家的青少女小婕，劉純佑認為她表演能⼒沉穩， 有著成熟外表卻偶顯稚氣，很適合片中「被迫成長」的角色。

劇場出身的彭⼠詮在片中飾演性侵加害者張叔，展現極盡扭曲性格，讓人心生畏懼又恨的咬牙。他認為要在短⽚篇幅中，讓張叔這個爭議性角色取得觀眾同理極為挑戰，不過劇場訓練讓他在詮釋角色「老鼠化」時能更好發揮；而首次演出毒癮者母親的薛提縈則表示，充滿人性黑暗面的角色很吸引她，而在揣摩毒癮者精神狀態不穩時內心尤其煎熬，因為實在捨不得傷害兩個女兒，也加深了片中母女對手戲的情緒張力。

《一點一滴的死》將在2023高雄電影節期間首映。

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