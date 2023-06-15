因應義務役從4個月延長為1年，教育部規畫「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業措施」，在不變動畢業學分的前提下，依學生於就學期間申請服役的選擇，由學校提供相關彈性修業措施，學生超修學分不收學分費，服役休學期間不計入修業年限。

教育部表示，這項辦法首批適用對象是94年次以後役男，將於112學年（今年9月中旬）進入大學學士班就讀者。為減輕學校協助就學役男放寬彈性修業的教學與輔導成本，教育部規畫學校每協助1位專案服役學生，若是公立大學就補助6萬元、私立大學則補助12萬元。

蔡英文總統去年宣布將現行4個月義務役恢復為1年，並讓役男在大學4年同時完成服役和學業構想。據此，教育部提出「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業措施」，近日並在大學校長群組調查意見，近日會對外公布確定的內容。

在學期修課學分數方面，教育部請大學修改學則，適當放寬學士班每學期最高學分數等規定，以利學生彈性選修課程，且學期間超修之學分不予收取學分費。同時，大學應依放寬暑期開課申請條件，以利就學役男申請修讀。

此外，也提供學生跨校選課，就學役男如遇課程衝堂或其他不可抗力因素而無法選課時，學校應放寬現行各校規定「學士班須校內當學期或暑修未開設課程始得跨校選課」之限制，並放寬校際選課學分數上限。

教育部同時請大學適度調整必修、專門課程及通識課程的開課規畫，視需要安排通識課程於暑期開課，俾利就學役男於學期間進行專業選修，並放寬學士班暑期開課及跨校選課申請

規範。