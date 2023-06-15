赴日本旅遊最好別戴太過貴重的金飾，否則入境時可能會遇上麻煩。一名南韓旅客今年赴熊本旅遊，入境時因為配戴著並未事先申報的純金項鍊，遭海關以違反關稅法規的嫌疑拘留，盤查長達7小時。南韓政府提醒民眾，出國旅遊之前，昂貴金飾最好「留在家裡」。

南韓《中央日報》報導，南韓討論日本旅遊的社群網站，近來出現不少抱怨入境日本時因佩戴金項鍊在海關遇上麻煩的個案。這名赴日本熊本溫泉旅遊的南韓旅客在旅遊網站表示，他入境時因為身上的金項鍊遭海關以涉嫌違反海關法為由拘留，「往常我會在行前申報，但這次沒有申報，結果受到7個小時的盤查」。據悉此人當時佩帶的金項鍊以純金打造，重量75克（相當於2臺兩），價值約600萬韓元（約新台幣14.4萬元）。

另一名網友發文描述，5月31日到訪札幌，行前已透過Visit Japan Web申報自己佩戴的金項鍊，入境時仍被帶往海關檢查室搜身，「連包包裡的所有物品都徹底翻查，我覺得自己被當成罪犯，感覺很差」，他還說，最後海關沒有要求他繳交稅金，但海關要求他把金項鍊留在機場並支付保管費。

另也有人發文稱，南韓領事單位今年初開始接獲這類諮詢電話，類似情況日漸增加。

南韓外交部就此在官網發布「安全海外旅遊」告示，近來屢傳南韓遊客在日本遇到海關嚴格檢查引發諸多不便，提醒大眾把昂貴的金飾留在家裡別帶去日本。

對於這些「討拍」個案，其他網友並未給予溫馨支持，紛紛正告或直言批評，例如「去別的國家就要遵守人家的規定，如果你不喜歡這些規定就別去了」、「你只是為了好看才戴那麼貴重的金項鍊去日本吧」、「為什麼要戴價值600萬（韓元）的金項鍊出國？」、「日本在這方面限制很嚴格，因為有很多不守規矩的人走私」，甚至有人認為「南韓應該也比照辦理」。

日本政府嚴格取締貴重金屬走私，幾年前就把相關法規修嚴，提高罰則。入境日本旅客，攜帶金飾與黃金入境均須事先填寫申報單，無論是否為純金、無論重量多寡皆然。每件首飾若超過免稅額20萬日圓（將近台幣4.4萬元），就必須繳付稅金。此外，黃金或純度超過90%的金飾重量逾1公斤者，必須單獨向海關申報。耳環、手鐲、項鍊等黃金飾品若未申報，有可能觸犯日本《關稅法》而遭處罰甚至沒收。