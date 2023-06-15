新北市一名女子與丈夫阿荒（化名）結婚多年，但丈夫自前年開始固定在晚上9點時外出買咖啡，她整理家中轎車時，還意外發現大量保險套跟壯陽藥，她才察覺阿荒外遇，憤而將阿荒及小三告上法院求償撫慰金。新北地院審結，判2人應連帶給付60萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，與阿荒於2008年間登記結婚，育有1女，婚後竭盡心力兼顧家庭及事業，長年輔佐阿荒的事業不遺餘力，在家中打理家務、照顧女兒，但阿荒自2020年間開始經常在晚上9點出門買咖啡，她曾起疑，但為了家庭和諧不願猜疑。

元配說，未料同年11月間她整理家中轎車時，發現阿荒的保險套及大量壯陽藥物，還發現一張旅館發票，她追問阿荒之下，阿荒才坦承從同年5月開始玩交友軟體，與女子A約砲，讓她大受打擊，認為配偶權遭到阿荒侵害，依法向2人請求連帶賠償200萬元。

對此，阿荒表示，妻子自從孩子出生後就拒絕與他同房，兩人關係漠然，他曾主動與妻子提議一起進行專業婚姻諮商遭拒，2020年間向妻子求歡遭拒，當時妻子還說若有生理需求可向外發展找別的女人，她並不會有意見等語，所以他才開始使用交友軟體，夜間外出與網友聊天，不認為妻子有承受何種精神上的巨大痛苦。

新北地院審理時，法官勘驗元配提供的證據，認定阿荒確實有與A女頻繁同遊、旅店過夜的事實，均可顯見2人的互動已經逾越社會一般通念對於男女正常交往的範圍，侵害配偶權屬實，酌情後判2人應連帶賠償60萬元。可上訴。