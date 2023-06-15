小宇大學畢業後就投入旅宿業擔任櫃檯接待人員，雖涉略很多工作項目但卻不專精。透過勞動力發展署北分署「先僱後訓」相關訓練計畫轉職到知名飯店台北晶華酒店，公司安排職場導師一對一指導，讓小宇充分瞭解在面對不同顧客訂房時的應對技巧、五星級國際飯店訂房系統的操作、跨部門支援時的注意事項，逐漸培養起耐心、專注力與自信，在任職3個月訓練期滿後，順利通過考核獲得留用加薪。

台北晶華酒店的人資張小姐說，勞動部「先僱後訓」工作崗位訓練的機制和飯店內部員工培訓計畫相輔相成，讓新鮮人能更快的抓到工作要領並適應職場；尤其目前旅宿業面臨房務員、清潔人員缺工，在人才招募困難的情況下，透過「產訓合作」的模式對企業是一大助力，同時也提升員工的留任率。

勞動部勞動力發展署北分署指出，為鼓勵失待業者投入特定缺工產業，「疫後改善缺工擴大就業方案」首波旅宿業房務與清潔人員專案職缺，北部地區月薪達3萬元，其他地區達2萬8,000元。失業勞工經公立就業服務機構推介成功媒合，即可獲得「就業獎勵金」每月6,000元，特地對象及偏鄉地區另有加碼，最高可達1萬3,000元，最長可請領12個月。

另，可結合「產訓合作」模式，「先僱後訓」透過職場導師帶領，協助新人更快掌握工作重點；「先訓後僱」由企業以即訓即用方式辦理訓用合一專班，快速補足人力。勞動力發展署北分署也將陸續辦理旅宿業房務員、清潔人員專案媒合活動，詳情請上北分署官網查詢或洽轄區各就業中心。